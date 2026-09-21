Мужчина выбросил стул из окна отеля в Сочи и поплатился

В Сочи задержали пьяного постояльца отеля, который выбросил стул из окна, сообщило главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю.
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