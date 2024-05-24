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Мишустин освободил от должности главу департамента контроля правительства

Мишустин освободил от должности главу департамента контроля правительства

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности директора департамента контроля правительства РФ Евгения Дербенева, соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг.

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