Матвиенко призвала развить правовую основу для торговли с Монголией

Валентина Матвиенко предложила укрепить правовую базу для сотрудничества между Россией и Монголией. Это заявление было сделано в поздравлении с праздником Наадам и 105-летием Монгольской народной революции, направленном председателю Хурала, Сандагийну Бямбацогту.