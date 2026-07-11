Матвиенко призвала развить правовую основу для торговли с Монголией

Валентина Матвиенко предложила укрепить правовую базу для сотрудничества между Россией и Монголией. Это заявление было сделано в поздравлении с праздником Наадам и 105-летием Монгольской народной революции, направленном председателю Хурала, Сандагийну Бямбацогту.
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