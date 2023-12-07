Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог еще одной компании возобновить производство

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев помог обществу с ограниченной ответственностью решить вопрос с судебными приставами, которые бездействовали в части нарушения сроков и порядка рассмотрения жалобы.
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