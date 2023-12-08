"Взгляните на это пустое выражение лица": кандидат в президенты США раскритиковал лоббистов Украины

Вивек Рамасвами провёл дебаты с бывшим представителем Вашингтона в ООН Никки Хейли.Во время дебатов на канале Newsnation Вивек Рамасвами задал вопрос Никки Хейли о том, в какие регионы Украины США хотят "защитить от России".