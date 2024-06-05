В парках Екатеринбурга запретят ездить на электросамокатах

В нескольких парках Екатеринбурга могут запретить передвигаться на электросамокатах, а также серьезно ограничить скорость передвижения в других местах В нескольких парках Екатеринбурга могут запретить передвигаться на электросамокатах.
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