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Гран-при Нидерландов останется в «Формуле-1» до 2025 года

«Формула-1» объявила о переподписании контракта с Гран-при Нидерландов. Гонка в Зандворте будет проводиться как минимум до 2025 года включительно.

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