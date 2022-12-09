Почему назрела необходимость в государственном регулировании вопросов семьи, обсудят в «Патриоте»

Владимир Путин подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды — пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии: Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы.
Владимир Путин подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды — пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии: Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы.
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