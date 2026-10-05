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6 октября Юпитер исчезнет за Луной

6 октября Юпитер исчезнет за Луной

Перед рассветом тонкий серп Луны пройдет прямо перед газовым гигантом, ненадолго закрыв Юпитер от наблюдателей Утром 6 октября Юпитер на некоторое время скроется за Луной.

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