«Правовая основа для оккупации»: как Декларация о поражении Германии изменила историю Европы

80 лет назад была подписана Декларация о поражении Германии. Этот документ фактически поставил точку в существовании Третьего рейха и послужил правовой основой для деятельности оккупационных властей держав —победительниц на немецкой территории.
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