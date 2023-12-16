Эмир Кувейта скончался на 87-м году жизни

Глава Кувейта – эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах – умер в возрасте 86 лет. Он стал руководить страной в 2020 году после смерти своего предшественника и сводного брата Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.
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