Эмир Кувейта скончался на 87-м году жизни

Глава Кувейта – эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах – умер в возрасте 86 лет. Он стал руководить страной в 2020 году после смерти своего предшественника и сводного брата Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.