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Анатолий Шарий: Новая администрация Трампа. Зеленский отправлен на покой

Анатолий Шарий: Новая администрация Трампа. Зеленский отправлен на покой

Предполагаемая администрация Трампа на сейчас по анонсам: •Вице-президент: Дж. Д. Вэнс•Госсекретарь: Марко Рубио•Генпрокурор: Мэтт Гетц•Министр обороны: Пит Хегсет•Министр внутренней безопасности: Кристи Ноэм•Директор национальной разведки: Тулси Габбард•Советник по национальной безопасности: Майк Уолц•Директор ЦРУ: Джон Рэтклифф•Нач.

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