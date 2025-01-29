Россияне массово возвращаются из Израиля на Родину. Оказалось, у нас жить лучше

Тут такое дело… не знаю даже, как и сказать. Помните знаменитую фразу таксиста из фильма «Брат-2»? Я вашего брата хорошо знаю, давно езжу… Сегодня родина там, где ***ница в тепле, и ты лучше меня это знаешь Думаю, при переезде в другую страну многие руководствовались именно этим принципом.