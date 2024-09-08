Сообщников актера из «Глухаря» Канахина объявили в международный розыск

Россия объявила в международный розыск сообщников актера Кирилла Канахина* из «Русского добровольческого корпуса»** (РДК) за нападение на брянские села в 2023 году, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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