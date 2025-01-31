Самый красивый автомобиль 90-х — ретротест

Символично, что Citroen XM стартовал практически одновременно с дебютным альбомом Патрисии Каас. А когда в 1990 году этот Citroen стал европейским Автомобилем года, мировой тур молодой певицы собрал около 750 тысяч слушателей на 196 концертах.