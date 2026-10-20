Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признался, что регулярно призывает главу американской администрации Дональда Трампа продолжать оказывать поддержку Киеву в конфликте с Россией.
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Если верить таким статьям то можно поверить что Трамп прекратил поставки оружия украине и не делится разведданными!А ведь из американского оружия каждый день фашисты убивают людей.