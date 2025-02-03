«Объективно» с Александром Гальпериным: как выглядит новое культурно-образовательное пространство в здании канатного цеха завода «Красный гвоздильщик»

В него входит водонапорная башня Корпус Высшей школы экономики, открытый на 25-й линии Васильевского острова, в здании канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» с водонапорной башней, – новое культурно-образовательное пространство.
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