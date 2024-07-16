Гособвинитель запросил 22 года колонии строгого режима захватчику СИЗО Ростова

В Южном окружном военном суде государственный обвинитель запросил 22 года колонии строгого режима захватчику заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону по делу об участии в террористической организации «Исламское государство»* и изготовлении СВУ.
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