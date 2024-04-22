Почему китайские машины становятся всё красивее? Создатель Bugatti Veyron перешёл в SAIC

SAIC сообщила, что всемирно известный автомобильный дизайнер, создатель суперкара Bugatti Veyron и бывший главный дизайнер экстерьера Audi, который работал в Skoda, BMW, Rolls-Royce Йозеф Кабань, официально присоединился к SAIC в качестве вице-президента по глобальному дизайну Центра дизайна Института инновационных исследований и разработок SAIC.