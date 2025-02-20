Политика как он...
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Политика как она есть

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ФСБ задержала россиянина, готовившего по указанию ВФУ диверсию на ж/д в Сочи

ФСБ задержала россиянина, готовившего по указанию ВФУ диверсию на ж/д в Сочи

Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в Сочи с поличным задержан россиянин, готовивший по заданию военизированного формирования Украины, признанного террористическим на территории РФ, диверсию на железнодорожном объекте, возбуждено уголовное дело.

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Комментарии
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M
Marisha
15 лет дать
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1 д.
Светлана Петрова
за такое пожизненно надо давать
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1 д.
Сергей Oблезов
Гораздо патриотичнее был заголовок, о том при попытке диверсии был ликвидирован предатель и террорист!!
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23 час.
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