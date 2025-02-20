Политика как она есть

Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в Сочи с поличным задержан россиянин, готовивший по заданию военизированного формирования Украины, признанного террористическим на территории РФ, диверсию на железнодорожном объекте, возбуждено уголовное дело.