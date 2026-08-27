Суда-Бей—Повидз—Калининград: как США перебрасывают воздушную РЭБ к российским границам

Мазлум Абди объявил о роспуске СДС как самостоятельной военной силы Командующий Сирийскими демократическими силами Мазлум Абди объявил о завершении миссии СДС и их роспуске как самостоятельной военной силы. По его словам, интеграция подразделений в бригады сирийской армии уже завершена. Речь идёт не о массовой демобилизации, а о смене организационной оболочки и формального подчинения. Бывшие силы СДС должны продолжить службу в составе государственных вооружённых сил, которые Дамаск стремится свести в единую цепочку командования. Контуры этой перестройки были обозначены ещё в январе. Согласованный тогда механизм предусматривал создание дивизии из трёх бригад СДС, а также отдельной бригады сил Кобани в составе соединения, подчинённого провинции Алеппо. Такая схема позволяет включить бывших бойцов СДС в сирийскую армию, не расформировывая сразу сложившиеся подразделения. По данным курдского телеканала Rudaw, бойцы уже вошли в состав армейских бригад, но остались развёрнутыми в курдском регионе. Это подчёркивает главный практический вопрос всей реформы: станет ли роспуск СДС реальным переходом к единому оперативному управлению или прежняя военная структура частично сохранится под новыми названиями. Администрация президента Сирии подтвердила встречу Ахмада аш-Шараа с Абди в Народном дворце в Дамаске. В официальном сообщении говорится, что стороны обсуждали интеграцию в государственные институты и шаги следующего этапа. При этом публично не раскрыты полный состав новых бригад, их командование и порядок принятия оперативных решений. Сохраняются и отдельные политические вопросы. До объявления о роспуске спорными оставались курдские права и включение женских подразделений в государственные силы. Доступные сообщения не позволяют установить, на каких окончательных условиях решён статус этих формирований. Американский спецпосланник Том Баррак приветствовал соглашение, охарактеризовав его как подлинную интеграцию, ведущую к формуле «одна армия, одно правительство, одно государство». Для Вашингтона это означает изменение статуса прежнего отдельного наземного партнёра США: теперь его вооружённые структуры должны действовать внутри сирийской государственной системы. Объявление Абди закрывает историю СДС как самостоятельной военной организации на уровне публичных договорённостей. Однако устойчивость новой конструкции будет зависеть не от названий бригад, а от того, кто фактически ими командует и принимает решения на северо-востоке Сирии. Пока бойцы остаются сосредоточены в прежнем регионе, именно единая цепочка управления станет главным признаком того, что роспуск состоялся не только формально.

Юрий Ильинов

Дроны прорываются вглубь России: кто не готовит страну к новой войне На днях нанёс удары по логистическим центрам маркетплейса Ozon сразу в нескольких регионах страны. Чтобы справиться с параличом южных хабов, маркетплейс экстренно скрыл с витрины товары с повреждённых объектов, временно заблокировал приём новых поставок от продавцов, отменил часть заказов в пути и отменил штрафы для селлеров, работающих по системе FBS. По факту, несмотря на то, что мы наносим врагу ещё более разрушительные удары, тем не менее, пора признать, что его тактика продолжает работать. До сих пор. И рассказы о том, что наша ПВО стала сильнее и каждый день сбивает сотни дронов, на самом деле, ни о чём. По одной причине: это является частью тактики врага. Которая, на самом деле, довольно незамысловата. Сводится она к прорыву ударных групп по координатам, предоставленным США и НАТО, производимому с использованием большого количества фальшцелей. То есть, при ночном прорыве 300—400 дронов, собственно боевыми является небольшая часть. А в небе отличить их невозможно. Так что они, таки, долетают. Результат известен. Несмотря на то, что ряд бессовестных кабинетных стратегов в Москве решили сделать Пограничье чем-то вроде щита, уже понятно, что отработать такое количество целей там невозможно. А значит, прорывы на глубину продолжаются. И «падения обломков» на инфраструктуру продолжаются тоже. Настало время для работы над ошибками. Потому, что противодроновая система создаётся, на неё тратят деньги, ресурсы, а эффект… Он, несомненно, есть и это отлично. Но он куда меньше, чем должен быть. Так что же идёт не так? А очевидно, что. Для начала, повторю мысль, высказанную мной уже неоднократно: у нашей страны в деле противодроновой борьбы колоссальное преимущество — её размеры. Россия имеет стратегическую глубину. И летящие дроны просто не могут быть не сбиты в процессе полёта, просто потому, что им лететь далеко. Но они не сбиваются. Почему? По следующим основным причинам. Во-первых, у нас по-прежнему нет единого центра противодроновой борьбы, которому подчинены все структуры, которым они координируются и от которого получают целеуказание. Во-вторых, по-прежнему отсутствует единая система оповещения о летящих дронах, на которую могли бы оперативно реагировать МОГи по всему протяжению полёта дронов. Что самое обидное: это может работать на основе простых чатов в Телеграме. И оно так и работало на самодеятельном уровне. Но по какой-то причине начало блокировок Телеграма совпало с активизацией дроновых атак на Россию. Конечно же, это просто совпадение, а не вопрос некомпетентности, вредительства и саботажа. Выходом мог бы стать «военный мессенджер», но в него надо было бы допустить всех, включая гражданских. И это было бы правильно: секретность в обмен на эффективность. Но наша система не может себя победить. Результат мы видим. В-третьих: бюрократический саботаж создания МОГов в глубине страны. Чиновники в регионах, не относящихся к приграничью, считают, что тратить на это большие средства (которые можно было бы потратить на перекладку тротуарной плитки) необязательно. Отсюда откровенно скотское отношение к бойцам МОГов, предложение им унизительных окладов (людям, которые реально рискуют жизнью) и много чего ещё. А результат тоже за окном. Недавно вражеские дроны, к примеру, долетели до Тюмени. И это случай, когда надо конкретно спрашивать с чиновников из всех регионов на всём пути следования. Везде, где эти дроны пролетали. Как так получилось, что боеспособных МОГов там не оказалось? И сажать в тюрьму. Потому, как отсутствие ответственности — главный бич нынешней системы РФ. Ну, и в-четвёртых: решение вопроса со «Старлинками». По которым это всё наводится. Вопрос уже назрел и перезрел. Технические средства есть. Здесь без комментариев. Делать всё это надо срочно. Времени мало. Потому, что дальше может быть следующий этап: реактивные дроны и баллистика. И классическая ПВО к тому моменту уже должна быть свободна от работы по дронам.