Песков сделал заявление о возможном контакте Путина и Трампа

Телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшем плане нет. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос представителя прессы на брифинге.
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