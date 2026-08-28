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Пятый канал

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Песков сделал заявление о возможном контакте Путина и Трампа

Песков сделал заявление о возможном контакте Путина и Трампа

Телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшем плане нет. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос представителя прессы на брифинге.

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