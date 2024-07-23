«Тупость»: хоккеист Овечкин высказался о покушении на Дональда Трампа

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа — это тупость. С таким заявлением выступил капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью для одного из YouTube-каналов.
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