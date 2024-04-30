Politico: три сотрудника полиции погибли и пять пострадали при стрельбе в США

Global Look Press/Keystone Press Agenc/Kyle Mazza Три сотрудника полиции, выдававшие ордер на арест преступника, погибли, еще пять сотрудников правоохранительных органов были ранены в результате перестрелки в городе Шарлот в США, сообщает газета Politico.
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