Медвежий угол
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Медвежий угол

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В Польше горят военные заводы, снабжающие ВСУ. Ещё горели в Болгарии, Италии, Румынии, Эстонии, Чехии, Голландии, Франции, Бельгии и в Британии

В Польше горят военные заводы, снабжающие ВСУ. Ещё горели в Болгарии, Италии, Румынии, Эстонии, Чехии, Голландии, Франции, Бельгии и в Британии

В городе Скаржиско-Каменна случился пожар на заводе оборонного концерна WB Electronics - крупнейшего частного производителя военной техники в Польше.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Betahon
Betahon

Неужели все-таки восстановили диверсионно-разведывательную службу Коминтерна?! Теперь бы еще поднять подполье в Хохляндии!😀👍

Профиль пользователя Tigra07
Tigra07

Предупреждали же их по-доброму - не лезьте со своей помощью в Хохляндию. И не науськивайте хохлов устраивать диверсии в России. Так ведь не послушались...