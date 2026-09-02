В городе Скаржиско-Каменна случился пожар на заводе оборонного концерна WB Electronics - крупнейшего частного производителя военной техники в Польше.
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Неужели все-таки восстановили диверсионно-разведывательную службу Коминтерна?! Теперь бы еще поднять подполье в Хохляндии!😀👍
Предупреждали же их по-доброму - не лезьте со своей помощью в Хохляндию. И не науськивайте хохлов устраивать диверсии в России. Так ведь не послушались...
Партизаны в действии))) то ли еще будет, ой, ой, ой!!!!!!!