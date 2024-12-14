Эксперт назвала причины сверхсмертности мужчин трудоспособного возраста в России

Названы четыре причины повышенной смертности в трудоспособном возрасте, типичные для мужчин. В интервью «Татарстан-24» их перечислила заведующая кафедрой медицинской демографии Регионального медицинского исследовательского института ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» Чулпан Ильдарханова.
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