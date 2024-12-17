Беглов поздравил с юбилеем председателя правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елену Тихомирову

Губернатор пожелал ей крепкого здоровья, сил и энергии для дальнейшей работы Северной столицы Губернатор Александр Беглов направил поздравление Елене Тихомировой, председателю правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», в связи с её юбилеем.
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