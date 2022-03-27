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«Плохой игры Месси я не видел никогда. Но он не может вечно спасать всех нас, он лишь человек». Экс-тренер сборной Аргентины Хуньяли о Лео

Экс-тренер сборной Аргентины поддержал Лионеля Месси. – Как высоко вы оцениваете Месси? – Мне трудно быть беспристрастным.

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