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Экс-глава секретной программы Пентагона заявил об отключении ядерного потенциала США

Экс-глава секретной программы Пентагона заявил об отключении ядерного потенциала США

8 Экс-глава AATIP (Программа расширенной идентификации аэрокосмических угроз), созданной Пентагоном для изучения неопознанных летающих объектов и необъяснимых воздушных явлений, рассказал о вмешательствах НЛО в энергетическую безопасность США.

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