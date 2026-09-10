Нейрочекап по расписанию: как я проверила мозг, который работает по 15 часов в день

Мигрени, снижение концентрации и привычка вставать уже уставшей — для многих это норма. Для выпускающего редактора журнала «Сноб» Анастасии Рыжковой — повод впервые за долгие годы пройти комплексное обследование.
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