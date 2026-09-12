Пятница, 13-е в 2026 году. Когда ждать и почему ее связали с "Судным днем"

Сочетание пятницы и 13-го числа давно считается несчастливым в массовой культуре и стало одним из наиболее известных суеверий В 1960 году в научном журнале Science появилась публикация с необычным прогнозом: критический момент для человечества должен был наступить 13 ноября 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Общественной па...
- Вирусолог назвала...
- "Нет совести". Во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым