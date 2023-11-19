Несколько человек погибли из-за урагана в сибири

Во время урагана в Новокузнецке Дерево упало на автомобиль, в котором находились четыре человека. Двое погибли, двое травмированы, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Кемеровской области.
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