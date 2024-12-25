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Царьград

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Байден дал один из последних приказов: Пентагон продолжит поставлять оружие Украине

Байден дал один из последних приказов: Пентагон продолжит поставлять оружие Украине

Действующий ещё три недели американский президент приказал и дальше поддерживать киевский режим.Действующий ещё около трёх недель президент США Джо Байден отдал один из своих последних приказов.

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