Аргументы недели

97 855 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Кресов
    Погибли и что? Найти и уничтожить всех кто к этому причастен!!!Минобороны РФ: в ...
  • Viliam Bakos
    Хотите узнать настоящих нацистов? Ну вот !Военные преступни...
  • HotRS
    А вы в курсе, что творили ваши сыновья, мужья, братья, отцы на Донбассе? На укроТВ этого не увидишь. К вам стучались ...Военные преступни...

Зеленский отказался обсуждать с журналистом удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде

Зеленский отказался обсуждать с журналистом удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде

Глава Украины Владимир Зеленский в рамках беседы с журналистами отказался дать комментарий о деталях вертолетного удара ВСУ по нефтебазе в российском Белгороде, подчеркнув что свои приказы не обсуждает.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх