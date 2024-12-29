Лавров предложил НАТО посмотреть в зеркало, а не обвинять РФ в эскалации

Посмотреть на себя в зеркало, прежде чем обвинять Россию в эскалации, предложил НАТО, которое, по его утверждению, причастно к вторжению в Курскую область и ударам дальнобойными ракетами по РФ, российский министр иностранных дел Сергей Лавров 29 декабря в интервью ТАСС.