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Житель Горловки пострадал при обстреле ВСУ

Житель Горловки пострадал при обстреле ВСУ

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ получил ранения мирный житель, сообщил мэр Иван Приходько.В своем Telegram-канале он рассказал, что украинские боевики обстреляли жилой массив «Комсомолец», в результате чего пострадал местный житель.

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