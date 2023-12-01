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"Нас обманули. Пустите нас назад": Индия признала свою ошибку и просит Россию вернуть её в перспективный проект FGFA

"Нас обманули. Пустите нас назад": Индия признала свою ошибку и просит Россию вернуть её в перспективный проект FGFA

Интересная жизнь с Vera Star Нарендра Моди. Фото: kremlin.ru На днях многоуважаемый индийский лидер Нарендра Моди "прокатился" на первом истребителе созданном индийскими конструкторами в рамках скандального проекта "Tejas".

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
&quot;Надо радоваться малому.&quot; - Надо, не спорю, только у нас СТОЛЬКО  &quot;примеров&quot; радости - Украина, Армения, Казахстан, ..., поэтому &quot;радость&quot; должна быть соизмеримой!
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3 час.
Секушин Леонид
Давайте дождёмся официальных сообщений на эту тему, а вот тогда радоваться начнём. А то обсасываются слухи по типу ОБС! И ещё ! В чём наша выгода от участия Индии в этом проекте? Что она может нам дать? Рупии, которые и сейчас не знаем куда девать после поставки нефти? Это похоже на улицу с односторонним движением. А они - многовекторные! Т. е. в любой момент вильнут хвостом.
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1 час.
Валерий Ворожищев
Для нас никогда не было простых решений во взаимоотношениях с партнёрами. Гегемон всегда встревал и с помощью разных трюков мешал нам договориться. Да и сами эти партнёры не честно играли на поле в свою пользу.
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50 мин.

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