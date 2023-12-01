"Нас обманули. Пустите нас назад": Индия признала свою ошибку и просит Россию вернуть её в перспективный проект FGFA

Секушин Леонид

Давайте дождёмся официальных сообщений на эту тему, а вот тогда радоваться начнём. А то обсасываются слухи по типу ОБС! И ещё ! В чём наша выгода от участия Индии в этом проекте? Что она может нам дать? Рупии, которые и сейчас не знаем куда девать после поставки нефти? Это похоже на улицу с односторонним движением. А они - многовекторные! Т. е. в любой момент вильнут хвостом.