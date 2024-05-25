Сколько нужно тренироваться, чтобы сжечь один бургер?

Успех похудения во многом зависит от дефицита калорий, но также и от грамотно составленного рациона. Невозможно постоянно держать себя в узде и запрещать все подряд, поэтому диеты часто предусматривают читмилы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии