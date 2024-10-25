Больше половины россиян переживают о том, как сохранить любовь в паре

Среди наиболее актуальных вопросов, которые интересуют россиян в контексте семейных отношений: как сохранить любовь в длительных отношениях с партнером и как помочь взрослым родителям найти свои цели и увлечения.
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