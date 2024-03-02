Amazon начнёт тестирование своего спутникового интернета уже в апреле Amazon начн...

Amazon начнёт тестирование своего спутникового интернета уже в апрелеAmazon начнёт тестирование прототипов антенн для Project Kuiper — амбициозной программы создания глобальной спутниковой сети на низкой околоземной орбите.
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