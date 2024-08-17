Сегодня "йа-йа", а завтра грустный-грустный: Честный вывод из позора ВСУ в Курской области

Дебил, мудозвон это ты, пидор! Что решил сменить образование? С трех классов на четыре?

Александр Николаевич

ЭТО - правда! Подобных мразей хватало у нас в учебке в Уссурийске еще в 71г.!!! Нас особо не доставали, а вот "нацменьшинствам" крепко доставалось. Просто удивительная КОДЛОВАЯ сплоченность на подлость и гнусность!!!