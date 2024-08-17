Фото: Царьград Боевики ВСУ выставили себя на посмешище в Курской области. Опозорились по полной: сегодня "йа-йа", а завтра смотрит в камеру грустными глазами.
Сегодня "йа-йа", а завтра грустный-грустный: Честный вывод из позора ВСУ в Курской области
Комментарии
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Сергей Андросов
Хорошего человека валерой не назовут. Полупокер дырявый!
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17 час.
Сергей Андросов
Дебил, мудозвон это ты, пидор! Что решил сменить образование? С трех классов на четыре?
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17 час.
Александр Николаевич
ЭТО - правда! Подобных мразей хватало у нас в учебке в Уссурийске еще в 71г.!!! Нас особо не доставали, а вот "нацменьшинствам" крепко доставалось. Просто удивительная КОДЛОВАЯ сплоченность на подлость и гнусность!!!
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13 час.
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