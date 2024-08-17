СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Петрунина
    Да его уже анонсировал НТВ в передаче типа самый лучший. смачно плюнули в зрителяГалкин* предложил...
  • Александр Салтановский
    Извиняюсь, всё понял, картинка не загрузилась!Галкин* предложил...
  • Владислав Владислав
    Хуснуллин - профессионал в своей области, но к сожалению он при этом неразборчив в средствах. Его просто нужно держат...Стычка мигранта и...

Сегодня "йа-йа", а завтра грустный-грустный: Честный вывод из позора ВСУ в Курской области

Сегодня "йа-йа", а завтра грустный-грустный: Честный вывод из позора ВСУ в Курской области

Фото: Царьград Боевики ВСУ выставили себя на посмешище в Курской области. Опозорились по полной: сегодня "йа-йа", а завтра смотрит в камеру грустными глазами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Андросов
Хорошего человека валерой не назовут. Полупокер дырявый!
Ответить
17 час.
Сергей Андросов
Дебил, мудозвон это ты, пидор! Что решил сменить образование? С трех классов на четыре?
Ответить
17 час.
Александр Николаевич
ЭТО - правда! Подобных мразей хватало у нас в учебке в Уссурийске еще в 71г.!!! Нас особо не доставали, а вот &quot;нацменьшинствам&quot; крепко доставалось. Просто удивительная КОДЛОВАЯ сплоченность на подлость и гнусность!!!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх