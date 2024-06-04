Всемирный день окружающей среды отмечается 5 июня

День эколога отмечают во всем мире 5 июня. В России профессиональный праздник защитников природы появился в 2007 году, а в других странах его ввели гораздо раньше — в 1972-м, когда впервые состоялась специальная конференция ООН по вопросам окружающей среды.
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