Bitcoin: When We Can No Longer See the Shore Bitcoin Futures CME_DL:BTC1! Mehdi_Abbasi_EWP ⏱️ Reading Time: ~4 minutes Sometimes, the best way to evaluate an analysis is not by looking toward the future, but by going back to the previous analysis and asking what the market actually did afterward.
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