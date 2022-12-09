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«Мы все прояснили. Бывает». Эргин Атаман помирился с Шарунасом Ясикявичюсом

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман подтвердил, что помирился с главным тренером «Барселоны» Шарунасом Ясикявичюсом, который ранее обвинил тренерский штаб турецкой команды в слежке за тренировкой «Барсы».

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