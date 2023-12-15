Финальную серию «Слова пацана» пересняли в последний момент. Почему ее премьеру решили перенести?

Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» пересняли финальную серию проекта. Режиссер сериала Жора Крыжовников, а также сценарист Андрей Золотарев сообщили, что приняли решение об изменении финала проекта.
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