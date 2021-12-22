Новосибирцы самостоятельно очистили от снега двор на улице Грибоедова

Новосибирцы самостоятельно убрали двор десятиэтажки на ул. Грибоедова, 32/2 от снега. По словам жильцов, установленный в доме тариф на уборку слишком мал, чтобы оплатить услуги дворника, а поднимать его не хотят даже по просьбам самих жителей дома.