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Новосибирцы самостоятельно очистили от снега двор на улице Грибоедова

Новосибирцы самостоятельно очистили от снега двор на улице Грибоедова

Новосибирцы самостоятельно убрали двор десятиэтажки на ул. Грибоедова, 32/2 от снега. По словам жильцов, установленный в доме тариф на уборку слишком мал, чтобы оплатить услуги дворника, а поднимать его не хотят даже по просьбам самих жителей дома.

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