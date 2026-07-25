Директор Ингури ГЭС: причиной блэкаута в Грузии было повреждение на ЛЭП «Имерети»

Генеральный директор Ингури ГЭС Леван Мебония заявил в интервью телеканалу «ТВ Пирвели», что причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии стала авария на высоковольтной линии электропередачи «Имерети».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии