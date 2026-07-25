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Директор Ингури ГЭС: причиной блэкаута в Грузии было повреждение на ЛЭП «Имерети»

Директор Ингури ГЭС: причиной блэкаута в Грузии было повреждение на ЛЭП «Имерети»

Генеральный директор Ингури ГЭС Леван Мебония заявил в интервью телеканалу «ТВ Пирвели», что причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии стала авария на высоковольтной линии электропередачи «Имерети».

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