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RWB перенесла народную акцию #корзинавб в наружную рекламу

RWB перенесла народную акцию #корзинавб в наружную рекламу

На улицах российских городов от Москвы до Приморского края, а также в метрополитенах Санкт-Петербурга, Новосибирска и столицы появились макеты с хэштегом #корзинавб и призывом поддержать предпринимателей заказом на маркетплейсе Wildberries.

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