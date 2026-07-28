Россиян предупредили о мошеннических распродажах перед 1 сентября

Перед началом учебного года мошенники могут предлагать детям и родителям школьные товары по заниженным ценам, предупредил RT председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.
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