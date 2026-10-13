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Царьград

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Педагог из Самары вышла в финал конкурса преподавателей ДШИ

Педагог из Самары вышла в финал конкурса преподавателей ДШИ

В Самаре преподаватель детской школы искусств №11 Ольга Попова победила в окружном этапе всероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ-2026» в номинации «Молодой преподаватель ДШИ» и в ноябре отправится на финал в Москву.

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